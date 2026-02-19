IA | produttività in crescita del 4% ma l’impatto resta invisibile per la maggior parte dei manager
Un dato recente mostra che l’intelligenza artificiale ha aumentato la produttività del 4%, ma molti manager non notano cambiamenti concreti. La causa risiede nel fatto che i benefici dell’IA non si traducono facilmente in risultati visibili, anche se le aziende investono ingenti risorse in questa tecnologia. In alcuni casi, l’effetto rimane nascosto a causa di processi complessi e di una diffusione ancora limitata. La maggior parte dei dirigenti si domanda se questi miglioramenti si riflettano davvero nella loro realtà quotidiana.
Il Paradosso dell’IA: un Incremento di Produttività che Non Si Vede. Un’inattesa discrepanza emerge nel panorama economico europeo e statunitense: l’intelligenza artificiale (IA) sembra incrementare la produttività delle aziende del 4%, ma quasi nove dirigenti su dieci non riscontrano un impatto significativo sull’efficienza o sull’occupazione all’interno delle loro organizzazioni. Questa contraddizione solleva interrogativi cruciali su come misurare e distribuire i benefici dell’IA, e sulla capacità delle imprese di integrarla efficacemente nei propri processi. Il Divario tra Potenzialità e Percezione.🔗 Leggi su Ameve.eu
