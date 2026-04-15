Gioco Unione Consumatori Italiani | regole uniformi anche per le slot tradizionali

È in fase di discussione alla Conferenza Unificata Stato-Regioni una bozza di decreto che riguarda il settore del gioco fisico. Il documento propone regole più uniformi per le slot tradizionali e altri giochi, dopo diversi anni di attesa. La proposta mira a riorganizzare il settore, coinvolgendo Governo e Parlamento in un percorso di regolamentazione più coerente e chiara.

È all’esame della Conferenza Unificata Stato-Regioni la bozza di decreto per il riordino del gioco fisico che, dopo un’attesa di molti anni, dovrebbe avviare una fase nuova per il settore, portando sui tavoli di Governo e Parlamento una proposta di regolamentazione uniforme. Mentre l’AGCOM ha aperto una consultazione pubblica sui contenuti di un proprio atto d’indirizzo, che detta norme per le comunicazioni sul gioco digitale responsabile, anche l’ambito del gioco tradizionale – a partire da quello delle slot machine presenti nei pubblici esercizi – potrebbe finalmente dotarsi di efficaci strumenti per la lotta alla ludopatia, fenomeno ormai di fortissimo impatto sociale ed economico.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Gioco, Unione Consumatori Italiani: regole uniformi anche per le slot tradizionali dichiarazione avv albanese Notizie correlate Gioco responsabile: l’Unione Consumatori Italiani chiede regole uniformi anche per le slot tradizionaliABBONATI A DAYITALIANEWS È all’esame della Conferenza Unificata Stato-Regioni la bozza di decreto per il riordino del gioco fisico che, dopo... Golfo, Unione Consumatori: garantire assistenza uniforme ai turisti italiani bloccati«In una situazione straordinaria come quella che si sta vivendo nel Golfo Persico è fondamentale assicurare a tutti i cittadini italiani lo stesso... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Gioco, Unione Consumatori Italiani: subito regole uniformi; Riordino gioco, l’Unione consumatori dice basta alla ‘questione territoriale’; Gioco responsabile: l’Unione Consumatori Italiani chiede regole uniformi anche per le slot tradizionali; Sovraindebitamento e gioco d’azzardo, l’Unione Consumatori Italiani entra nell’European Consumer Debt Network. Gioco, Unione Consumatori Italiani: regole uniformi anche per le slot tradizionaliÈ all’esame della Conferenza Unificata Stato-Regioni la bozza di decreto per il riordino del gioco fisico che, dopo un’attesa di molti anni, dovrebbe avviare una fase nuova per il settore, portando ... ilgiornale.it Gioco, Unione Consumatori Italiani: subito regole uniformiRoma, 11 apr. (askanews) - È all'esame della Conferenza Unificata Stato-Regioni la bozza di decreto per il riordino del gioco fisico che, dopo ... notizie.tiscali.it Gioco responsabile: l’Unione Consumatori Italiani chiede regole uniformi anche per le slot tradizionali ift.tt/1ZWhdNL x.com Gioco responsabile: l’Unione Consumatori Italiani chiede regole uniformi anche per le slot tradizionali – E’ all’esame della Conferenza Unificata Stato-Regioni la bozza di decreto per il riordino del gioco fisico che, dopo un’attesa di molti anni, dovrebbe avviar facebook