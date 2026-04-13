Gioco responsabile | l’Unione Consumatori Italiani chiede regole uniformi anche per le slot tradizionali

L’Unione Consumatori Italiani ha richiesto l’adozione di regole uniformi anche per le slot machine tradizionali. Attualmente è in discussione presso la Conferenza Unificata Stato-Regioni una bozza di decreto che riguarda il riordino del gioco fisico. Dopo anni di attesa, questa proposta mira a introdurre una regolamentazione più coerente per il settore, portando nuove norme sui tavoli di Governo e Parlamento.

ABBONATI A DAYITALIANEWS È all’esame della Conferenza Unificata Stato-Regioni la bozza di decreto per il riordino del gioco fisico che, dopo un’attesa di molti anni, dovrebbe avviare una fase nuova per il settore, portando sui tavoli di Governo e Parlamento una proposta di regolamentazione uniforme. Mentre l’AGCOM ha aperto una consultazione pubblica sui contenuti di un proprio atto d’indirizzo, che detta norme per le comunicazioni sul gioco digitale responsabile, anche l’ambito del gioco tradizionale – a partire da quello delle slot machine presenti nei pubblici esercizi – potrebbe finalmente dotarsi di efficaci strumenti per la lotta alla ludopatia, fenomeno ormai di fortissimo impatto sociale ed economico.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Gioco responsabile: l’Unione Consumatori Italiani chiede regole uniformi anche per le slot tradizionali Leggi anche: Digitale, Unione Consumatori chiede lo stop al compenso per copia privata Golfo, Unione Consumatori: garantire assistenza uniforme ai turisti italiani bloccati«In una situazione straordinaria come quella che si sta vivendo nel Golfo Persico è fondamentale assicurare a tutti i cittadini italiani lo stesso... dichiarazione avv albanese Argomenti più discussi: Gioco, Unione Consumatori Italiani: subito regole uniformi; Riordino gioco, l’Unione consumatori dice basta alla ‘questione territoriale’; Gioco responsabile, UCI: regole uniformi anche per le slot tradizionali; Riordino gioco: l’Unione Consumatori chiede regole uniformi contro la ludopatia. Gioco responsabile: l’Unione Consumatori Italiani chiede regole uniformi anche per le slot tradizionali ift.tt/1ZWhdNL x.com Gioco responsabile: l’Unione Consumatori Italiani chiede regole uniformi anche per le slot tradizionali – E’ all’esame della Conferenza Unificata Stato-Regioni la bozza di decreto per il riordino del gioco fisico che, dopo un’attesa di molti anni, dovrebbe avviar - facebook.com facebook