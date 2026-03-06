Golfo Unione Consumatori | garantire assistenza uniforme ai turisti italiani bloccati

L’Unione Consumatori ha evidenziato l’importanza di garantire un’assistenza uniforme ai turisti italiani bloccati nel Golfo Persico. In una situazione che coinvolge cittadini italiani in diversi Paesi del Golfo, si sottolinea la necessità di assicurare un supporto costante e paritario, senza distinzione di nazione o contesto. La richiesta arriva in un momento di emergenza che interessa numerosi italiani in quella regione.

«In una situazione straordinaria come quella che si sta vivendo nel Golfo Persico è fondamentale assicurare a tutti i cittadini italiani lo stesso livello di assistenza, indipendentemente dal Paese in cui si trovano». Lo afferma l’Avv. Massimiliano Albanese, Segretario Federale dell’Unione Consumatori Italiani, commentando la crisi che ha portato alla cancellazione di migliaia di voli nella regione. Dopo le operazioni militari di Stati Uniti e Israele contro il regime iraniano e i successivi attacchi di ritorsione con missili e droni, molti Paesi dell’area hanno chiuso lo spazio aereo. Dal 28 febbraio risultano cancellati oltre 18mila voli, con ripercussioni sull’intero traffico aereo tra Europa e Asia. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

