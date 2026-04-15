Giocatori desiderosi di unirsi alla Juventus esclusi aggiornamenti su Vlahovic

In attesa di novità ufficiali, i tifosi seguono con interesse le voci di mercato riguardanti la Juventus, mentre non ci sono aggiornamenti sul trasferimento di Vlahovic. Diversi giocatori mostrano interesse a vestire la maglia bianconera, ma ancora nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata. Intanto, Damien Comolli ha parlato del futuro del club, senza tuttavia entrare nei dettagli relativi a specifici trasferimenti o trattative.

"> Damien Comolli parla del futuro di Juventus. SASSUOLO, ITALIA – 6 GENNAIO: Damien Comolli, direttore generale della Juventus, osserva prima della partita di Serie A tra US Sassuolo Calcio e Juventus FC allo Stadio Mapei Città del Tricolore. La Juventus si trova in una fase cruciale della stagione e Comolli assicura che, nonostante l’assenza della Champions League, i giocatori sono “desiderosi di venire alla Juventus”. Comolli sottolinea: “Non aspettatevi notizie su Dusan Vlahovic prima della fine della stagione”. Il Bianconeri è risalito al quarto posto dopo la vittoria per 1-0 contro l’Atalanta, combinata alla sconfitta di Como contro l’Inter per 4-3.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Giocatori desiderosi di unirsi alla Juventus, esclusi aggiornamenti su Vlahovic. Juventus: aggiornamenti su VlahovicLa Juventus aggiorna il bollettino medico su Dusan Vlahovic: il centravanti serbo, fermo da fine novembre 2025 per la lesione grave all’adduttore... Mercato Juventus, idee molto chiare in entrata: si punterà su questo tipo di giocatori. Gli aggiornamentidi Francesco SpagnoloMercato Juventus, Aghemo ha fatto il punto sui movimenti in entrata confermando che i bianconeri punteranno su rinforzi...