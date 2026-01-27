Superenalotto giocata fortunata a Novara | in città vinti quasi 4mila euro

Il Superenalotto continua a regalare emozioni a Novara, dove una giocata fortunata ha portato quasi 4.000 euro di vincita. Nell’estrazione di venerdì 23 gennaio, la regione Piemonte si conferma protagonista, con quattro vincite di livello “5”. Un risultato che sottolinea l’attenzione dei giocatori locali e il fascino di questa lotteria in provincia.

Il Piemonte, e Novara, ancora una volta protagonisti con il Superenalotto. Secondo quanto comunicato da Agipronews, nell'estrazione di venerdì 23 gennaio, infatti, nella nostra regione sono stati centrati quattro "5" da 3.839,94 euro l'uno, per un totale di oltre 15mila euro. Una delle quattro vincite è stata registrata a Novara, nella ricevitoria all'interno del centro commerciale San Martino, in via Ugo Porzio Giovanola. Le altre giocate fortunate sono invece state effettuate ad Alessandria e nel torinese. L'ultimo "6" da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (Brescia).🔗 Leggi su Novaratoday.it

Approfondimenti su Superenalotto Novara

Nel Novarese, a Fara, è stata realizzata una vincita significativa al Superenalotto, con un premio di 8.

Ultime notizie su Superenalotto Novara

