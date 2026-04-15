Durante l’evento “Benvenuti in Puglia” collegato al Vinitaly, il Comune di Ginosa ha ricevuto il premio “Benvenuti in Puglia – Destinazione 2025”. La manifestazione si è concentrata sulla promozione delle eccellenze della regione e ha riconosciuto il contributo di diverse località pugliesi. La premiazione si è svolta in occasione della fiera internazionale dedicata al vino, con l’obiettivo di valorizzare territori e produzioni locali.

Tarantini Time Quotidiano Il Comune di Ginosa ha ricevuto il premio “Benvenuti in Puglia – Destinazione 2025” nel corso dell’evento “Benvenuti in Puglia”, iniziativa collegata al Vinitaly e dedicata alla promozione delle eccellenze regionali. La cerimonia si è svolta a Palazzo Verità Poeta, alla presenza di giornalisti, operatori del settore, buyer internazionali e rappresentanti istituzionali. Il riconoscimento è stato assegnato alla città per i risultati ottenuti nella crescita dell’offerta turistica e nella valorizzazione del patrimonio locale. L’iniziativa, organizzata da Media Relations insieme a consorzi e realtà territoriali, rappresenta uno degli appuntamenti di riferimento per la promozione della Puglia a livello nazionale.🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Ginosa premiata al Vinitaly come “Destinazione 2025”

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