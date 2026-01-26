Para Sailing Brindisi premiata al Galà della vela | un 2025 ricco di successi

Para Sailing Brindisi è stata riconosciuta al Galà della Vela dell’Ottava Zona FIV, tenutosi presso il Terminal Crociere di Bari. L’evento annuale celebra gli atleti, tecnici e circoli che si sono distinti per i risultati e l’impegno nel 2025, confermando l’importanza del settore della vela nel panorama sportivo regionale. Una premiazione che testimonia la crescita e la qualità delle attività di Para Sailing Brindisi nel corso dell’anno.

Grande soddisfazione è stata espressa dai presidenti Marco Miglietta (GV3) e Gianluca Fischetto (Lni Brindisi), che hanno voluto ringraziare il presidente Alberto La Tegola e tutto il comitato Ottava Zona Fiv Fondata nel 2024 grazie alla collaborazione tra i due circoli, Para Sailing Brindisi rappresenta oggi la prima realtà strutturata di vela paralimpica in Puglia. La scuola ha sede presso il Marina di Brindisi, partner logistico del progetto e punto di riferimento di GV3 per tutte le attività legate allo sport velico inclusivo e solidale. Qui si allenano 8 atleti agonisti e un numero sempre crescente di allievi impegnati nei percorsi pre-agonistici, seguiti da istruttori e volontari che hanno contribuito a costruire un ambiente accogliente, competente e orientato alla crescita.🔗 Leggi su Brindisireport.it

