Maratona di Ravenna 2025 premiata la solidarietà | assegni alle onlus del territorio

La Maratona di Ravenna 2025 si chiude con un gesto di solidarietà. Durante la gara, sono stati consegnati premi alle associazioni locali che si occupano di aiutare chi ha bisogno. L’evento, che ha richiamato molti appassionati, ha lasciato un segno anche per le donazioni fatte alle onlus del territorio. Una giornata di sport e solidarietà che rimarrà impressa nella memoria di tutti.

L'edizione 2025 della Maratona di Ravenna Città d'Arte difficilmente verrà dimenticata a breve da chi l'ha vissuta. Prima i risultati sportivi, con l'eccezionale record stabilito sulle strade romagnole dalla vincitrice della Consar Half Marathon 21K, la keniana Caroline Makandi Gitonga, capace di.

