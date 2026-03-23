Arezzo, 23 marzo 2026 – Il poliziotto-scrittore Gianni Palagonia, pseudonimo di Giuseppe Monforte, presenta ad Arezzo il suo ultimo libro. L’appuntamento è fissato per le 17.30 di mercoledì 25 marzo quando la libreria Edison permetterà di scoprire il romanzo “Tracce di verità” che trasformerà l’esperienza investigativa in letteratura, intrecciando tensione narrativa, realismo e riflessioni sulle dinamiche della giustizia e della società contemporanea. L’incontro, aperto alla cittadinanza, sarà moderato dal giornalista Ivo Brocchi e offrirà l’opportunità di incontrare uno dei più apprezzati autori di polizieschi del panorama nazionale. Gianni Palagonia è l’alias utilizzato per anni dall’investigatore Giuseppe Monforte, oggi in quiescenza, per proteggere sé stesso e la propria famiglia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il poliziotto-scrittore Gianni Palagonia presenta “Tracce di verità” ad Arezzo

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