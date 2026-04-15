Gianni Brera, arrivato a New York, notò subito la forte differenza tra il calcio e il football americano. Nei suoi racconti dagli Stati Uniti, evidenziò come il football fosse molto più radicato nella cultura locale. Dal suo primo approccio alla città, Brera osservò che la distanza tra i due sport sembrava difficile da colmare, sottolineando l’impatto che il football aveva sull’ambiente sportivo e sociale americano.

Gianni Brera si rese conto, appena mise piede a New York, che la distanza culturale tra il balòn e il football americano appare impossibile da colmare. Il giornalista cercò di raccontarlo a modo suo, con una serie di articoli nel 1955, dopo essersi licenziato dalla Gazzetta dello Sport ed essere partito oltreoceano. Il viaggio di Gianni Brera negli Stati Uniti. Il Giornale racconta: Cosa ci facesse Giovanni Luigi Brera (1919-92) in America è presto detto. In quel momento aveva 35 anni e pur essendo già “il” Gianni Brera, era senza lavoro. Si era da poco dimesso da direttore della Gazzetta dello Sport a causa della diversità di vedute con l’editore.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Gianni Brera, i suoi racconti dagli States: “Il football americano è troppo bello perché il calcio possa attecchire qui”

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