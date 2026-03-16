il bello del football

Il football è uno sport che appassiona milioni di persone in tutto il mondo. Sul campo, si affrontano squadre di diverse nazionalità, con giocatori che cercano di superare gli avversari per segnare. Le partite si svolgono in stadi pieni di tifosi che seguono con entusiasmo ogni azione. Le competizioni ufficiali attirano l’attenzione di milioni di spettatori, rendendo il calcio uno degli sport più seguiti a livello globale.

In questo mondo in cui basta una carezza per vedere calciatori che rotolano per terra come fossero stati investiti da un bufalo, il più sfortunato di tutti si chiama Scott Pendlebury, il giocatore più corretto del mondo che ha sporcato il suo curriculum candido solo per aver cercato di catturare un pallone. Si tratta di un campione arrivato a 38 anni senza una squalifica, e se non lo conoscete sappiate che da disputato 427 partite ufficiali senza macchia, fino appunto al momento fattaccio. Ovvero fino a quando appunto si è avventato su una palla vagante finendo per dare una spallata al mento del suo avversario, Josh Worrell. E senza neppure farlo apposta. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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IL BELLO DEL CALCIO 20 OTTOBRE 2025

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