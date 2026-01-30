Stefano Accorsi a Salerno con Nessuno | il viaggio di Ulisse al Teatro Verdi

Questa sera a Salerno Stefano Accorsi porta in scena “Nessuno – Le avventure di Ulisse” al Teatro Verdi. Lo spettacolo ripercorre il viaggio dell’eroe, con l’attore che dà vita a un’interpretazione intensa e coinvolgente. La sala si riempie di pubblico pronto a seguire questa nuova avventura teatrale.

Torna il "Grande Fratello": è la risposta di Mediaset a Fabrizio Corona. Ma meritava un lungo letargo A Salerno appuntamento con lo spettacolo “Nessuno – Le avventure di Ulisse”, interpretato da Stefano Accorsi, che si terrà presso il Teatro Municipale Giuseppe Verdi. Le repliche sono previste per il 4 febbraio alle ore 21 (data inserita per recuperare la serata del 6 febbraio), il 6 e 7 febbraio alle ore 21 e l’8 febbraio alle ore 18. L’opera, prodotta da Nuovo Teatro con la direzione di Marco Balsamo, si basa su un testo di Emanuele Aldrovandi e vede alla regia Daniele Finzi Pasca. Lo spettacolo non si configura come una trasposizione didascalica dell'Odissea, ma analizza la figura di Ulisse come simbolo delle inquietudini umane, esplorando temi quali la memoria, la perdita, il desiderio e la ricerca dell'identità.🔗 Leggi su Salernotoday.it

Approfondimenti su Stefano Accorsi

A Salerno, il Teatro Verdi ha ospitato il tradizionale doppio Concerto di Capodanno dell’Orchestra Filarmonica “Giuseppe Verdi”.

Il Teatro Verdi di Salerno ospita Valerio Mastandrea in scena con lo spettacolo

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Stefano Accorsi

Argomenti discussi: Stefano accorsi, odissea.

KIM ROSSI STUART PIERFRANCESCO FAVINO CLAUDIO SANTAMARIA RICCARDO SCAMARCIO STEFANO ACCORSI ANTONELLO FASSARI ...grandi attori,grande interpretazione per un gran film ROMANZO CRIMINALE - facebook.com facebook

Il nuovo film con Stefano Accorsi, Miriam Leone, Claudio Santamaria e Carolina Crescentini non è il solito film di Muccino ma ha qualcosa in più x.com