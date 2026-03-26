C’è un’idea di ribellione che non coincide soltanto con la contestazione, ma con il modo in cui si attraversa il tempo, si osserva il mondo e si scelgono le proprie parole. È da qui che prende forma “Voci Ribelli”, il nuovo album di GianGilberto Monti, in uscita il 27 marzo, un lavoro che raccoglie esperienze, visioni e suggestioni maturate lungo un percorso artistico ampio, stratificato e tutt’altro che lineare. Monti, cantautore, scrittore e studioso della canzone d’autore, costruisce con questo progetto un disco che tiene insieme epoche diverse della propria vita e della propria scrittura. Il concetto di ribellione, infatti, non viene raccontato come qualcosa di immobile, ma come una tensione che cambia insieme alla società, alle generazioni e alle ferite del presente. 🔗 Leggi su Dailyshowmagazine.com

© Dailyshowmagazine.com - GianGilberto Monti racconta “Voci Ribelli”: un album tra viaggio, memoria e urgenza artistica

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