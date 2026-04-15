Il leader di un partito politico ha commentato positivamente la reazione della premier italiana alle dichiarazioni recenti di un presidente americano. Secondo il commentatore, le affermazioni di quest’ultimo sul Papa non sono più sorprendenti. La discussione ha attirato l’attenzione su come i leader internazionali reagiscono alle dichiarazioni di figure di alto livello, creando un dibattito pubblico sulla comunicazione e sui rapporti diplomatici.

" Giorgia Meloni ha fatto benissimo a rispondere a Trump dopo le sue frasi sul Papa. Ormai non ci si può più stupire di quanto dice il presidente americano. E la mia è una formula molto garbata, per non dire esplicitamente che Trump straparla". Lo afferma, in un'intervista a Il Fatto Quotidiano, l'ex presidente della Camera Gianfranco Fini. Che poi aggiunge: "La politica non può prescindere dal realismo. Lei (Meloni, ndr) ha preso atto di una realtà ormai evidente a tutti, ovvero che Trump è in pieno delirio d'onnipotenza e attacca chiunque non lo assecondi, compresi gli alleati. Schlein ha fatto benissimo: la sua mi sembra una posizione sincera, non di facciata.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Fini: "Meloni ha fatto bene, Trump ormai straparla"

Giordano: “Meloni ha un ottimo rapporto con Trump, ma il presidente Usa è imprevedibile: ...

Fini: Meloni ha fatto benissimo a rispondere a Trump sull’Afghanistan. Aspettiamo le scuse del presidente”Macché padri, “la destra ha bisogno di solidi valori di riferimento, che già ci sono.

Meloni ha fatto bene a volare nel "Golfo"Gentile Direttore Vittorio Feltri, in questi giorni di festa ho letto che il presidente del Consiglio Giorgia Meloni è volata nei Paesi del Golfo per...