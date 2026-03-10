L' aria che tira Gianfranco Fini spazza via le balle di sinistra | Meloni ha problemi con la base?

Gianfranco Fini critica la posizione di Giorgia Meloni, affermando che il suo governo ha difficoltà con la base e che la premier è consapevole del problema del diritto di veto, che blocca molte decisioni. La discussione riguarda le dinamiche interne alla maggioranza e le sfide di governo, senza entrare in dettagli sulle motivazioni o sui possibili effetti di tali posizioni.

Giorgia Meloni "non è un premier che non capisce, sa benissimo che il diritto di veto paralizza qualsiasi decisione". Gianfranco Fini, ospite di David Parenzo a L'aria che tira su La7, parla da ex leader di Alleanza nazionale ma soprattutto da ex ministro degli Esteri, giudicando l'operato del presidente del Consiglio Meloni. "L'unica decisione che si è potuta prendere in modo concreto è sui dazi, perché la decisione era della Commissione. Ma se passavamo al Consiglio dei capi di Stato e di governo dove ci sono due premier che guardano più a Mosca che a Kiev, che sono Orban e Fico.".

