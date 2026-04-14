Calcio arbitro chiede il permesso di soggiorno a due giocatori | scoppia la polemica

Prima dell'inizio di una partita nel calcio dilettantistico padovano, un arbitro ha chiesto il permesso di soggiorno a due giocatori. La richiesta ha generato discussioni tra i presenti, portando a un acceso dibattito sulla situazione. La scena si è svolta durante il controllo pre-gara, suscitando reazioni tra gli spettatori e gli altri partecipanti all'evento sportivo. La vicenda ha attirato l'attenzione locale e ha alimentato commenti sui social network.

Un controllo prima del fischio d’inizio ha acceso la polemica nel calcio dilettantistico padovano. Durante la partita di Seconda categoria tra San Fidenzio Polverara e San Precario, vinta dai padroni di casa per 3-2, l’arbitro ha chiesto di vedere il permesso di soggiorno di due giovani calciatori africani della squadra ospite. Un episodio che ha provocato la protesta della società coinvolta e l’apertura di verifiche da parte della Figc. La richiesta prima della partita. L’episodio è avvenuto durante il consueto riconoscimento dei giocatori prima del match. In quella fase l’arbitro ha chiesto al dirigente del San Precario di esibire il permesso di soggiorno per due atleti provenienti dall’Africa.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Calcio, arbitro chiede il permesso di soggiorno a due giocatori: scoppia la polemica Arbitro chiede permesso di soggiorno a due giocatori, polemica in Seconda categoriaUn arbitro ha chiesto al dirigente della squadra San Precario di mostrare il permesso di soggiorno di due giovani giocatori extracomunitari. Arbitro chiede il permesso di soggiorno a due calciatori prima della gara, scoppia la polemica: «È razzismo». Indaga la Federcalcio Polemiche e disappunto nel padovano dopo un episodio avvenuto durante una partita di seconda categoria tra San Fidenzio Polverara e San Precario,...