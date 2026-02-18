Premio Giacomo Matteotti bando della XXII edizione Scadenza domande 30 aprile

Il bando della XXII edizione del Premio Giacomo Matteotti è stato pubblicato, dopo che la Presidenza del Consiglio ha deciso di rinnovare il riconoscimento per valorizzare chi si impegna nella lotta contro le intimidazioni e le violenze politiche. La scadenza per inviare le domande è fissata al 30 aprile. Quest’anno, il premio si concentra su progetti e iniziative che promuovono la legalità e la partecipazione democratica, coinvolgendo anche le scuole e le associazioni locali.

È stato pubblicato il bando di concorso della XXII edizione del Premio Giacomo Matteotti, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi della legge 5 ottobre 2004, n. 255. Il bando è apparso nella Gazzetta Ufficiale – IV Serie speciale “Concorsi ed Esami”, n. 8 del 30 gennaio 2026. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it XXII Premio “Pandolfo Roscioli”, progetti entro il 30 aprileIl XXII Premio “Pandolfo Roscioli” invita le scuole e i giovani a presentare i loro progetti entro il 30 aprile. Premio MATTADOR 2026 | Bando Aperto: Scadenza 15 Aprile per Giovani AutoriIl Premio MATTADOR 2026, giunto alla sua 17ª edizione, è un riconoscimento internazionale dedicato alla sceneggiatura. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Premio Matteotti 2026: concorso per Opere Letterarie, Teatrali, Tesi. Premi fino a 10mila euro. Palazzo Chigi: pubblicato bando Premio Matteotti per saggi, opere letterarie e tesi(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 03 feb - E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 8 del 30 gennaio 2026 il bando di concorso della ... ilsole24ore.com Premio Matteotti 2026: concorso per Opere Letterarie, Teatrali, Tesi. Premi fino a 10mila euroLa Presidenza del Consiglio dei Ministri ha indetto il Premio Matteotti 2026, il contest dedicato a Opere Letterarie, Teatrali, Tesi. Ecco il bando e come partecipare. ticonsiglio.com Giacomo Jaky Coja. . CHI FA PIÙ TRAZIONI (COMBATTUTA!) Sfida con premio @lifeproitalia !! facebook