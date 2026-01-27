Questo articolo esplora lo yacht di Valentino, un’imbarcazione di lusso da 12 milioni di euro. Racconta anche la storia di un amore speciale nato a bordo tra lo stilista e la sua musa, evidenziando il legame tra moda, eleganza e momenti di intimità. Una narrazione che unisce il fascino del mondo del lusso con dettagli di vita privata e passioni.

Dalle sfilate al ponte del TM Blue One: come lo stilista ha unito la sua musa e il suo fedele Dalle sfilate al ponte del TM Blue One: come lo stilista ha unito la sua musa e il suo fedele comandante nel segno dell’amore Quando si parla di Valentino Garavani, il pensiero corre subito al rosso iconico e all’eleganza senza tempo. Ma c’è un luogo, sospeso tra il blu del Mediterraneo e il porto di Viareggio, che racconta un lato molto più intimo dell’ultimo “Imperatore” della moda: il suo yacht, il TM Blue One. Non è solo un gioiello di ingegneria navale da 46 metri, ma un pezzo di cuore che oggi, dopo una perizia tecnica firmata dal Comandante Alberto Bertacca, sappiamo valere ben 12,4 milioni di euro. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Lo yacht di Valentino: tra lusso da 12 milioni e quell’amore da film nato a bordo

Approfondimenti su Valentino Yacht

Tra i beni più significativi di Valentino, scomparso il 19 gennaio 2026, figura lo yacht T.

Il patrimonio di Valentino Garavani, stimato in circa 1,5 miliardi di euro, include beni immobili di lusso come lo chalet a Gstaad e lo château di Wideville, oltre a uno yacht e una collezione d'arte.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

La modella e il capitano. Quell’amore sbocciato sullo yacht di Valentino: “Ci ha cambiato la vita” x.com

Esempio di eleganza senza tempo, lo yacht di lusso dell'ultimo imperatore della moda https://www.virgilio.it/motori/curiosita/super-yacht-valentino/313737/ - facebook.com facebook