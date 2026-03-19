Nicolò Brigante al GF Vip | età lavoro e vita privata dell’ex tronista

Nicolò Brigante è uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip. Ex tronista, ha 31 anni ed è conosciuto per aver partecipato a programmi televisivi e aver lavorato nel settore dello spettacolo. La sua presenza nel reality è stata annunciata di recente, e i telespettatori possono seguirlo durante il suo percorso all’interno della casa. Brigante ha una vita privata che ha condiviso con il pubblico attraverso vari social e interviste.

C’è un volto che chi segue Canale 5 da anni conosce bene – anche se forse fa fatica a ricordare esattamente dove l’ha visto. Si chiama Nicolò Brigante, ed è uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip 2026. Nicolò Brigante è uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip 2026. Ex tronista di Uomini e Donne, imprenditore digitale, modello e siciliano doc: uno che il palcoscenico televisivo l’ha già assaggiato, ma questa volta vuole andare fino in fondo. Chi è davvero? Quanti anni ha? Ha una fidanzata? Nato il 22 ottobre 1994 a Scordia, in provincia di Catania, Nicolò Brigante ha 31 anni. Da piccolo sogna di fare il calciatore, ma un infortunio lo costringe ad abbandonare troppo presto quel sogno. 🔗 Leggi su Novella2000.it

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Una selezione di notizie su Nicolò Brigante

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