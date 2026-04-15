GF VIP Antonella Elia sulla poltrona rossa regge il banco delle polemiche

Durante la prima serata del GF VIP, Antonella Elia ha acceso discussioni accese, coinvolgendo Paola Caruso e Marco Berry. La serata si è concentrata su confronti tra i concorrenti, in particolare su una discussione avvenuta sulla poltrona rossa. La conduttrice ha portato alla luce tensioni e scontri che si sono protratti anche nel daytime, creando un clima di grande agitazione tra i partecipanti.

Antonella Elia infiamma la diretta e il daytime del GF VIP. È scontro con Paola Caruso e resa dei conti con Marco Berry sulla poltrona rossa che si fa incandescente nella prima serata del reality show di Canale 5. La showgirl risponde a muso duro alle accuse rivoltele anche dalla Caruso che la definisce “instabile”. Poi arriva il chiarimento teso con Berry. Antonella è una delle “gieffine” più discusse per il temperamento spigoloso. La stessa opinionista Cesara Bonamici scomoda Maleficent per descriverla. Invitata a occupare la poltrona rossa Elia, in mezzo alla Casa, prima ascolta le lamentele dei compagni, poi risponde col solito piglio, con tanto di cocco in mano.🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - GF VIP, Antonella Elia sulla poltrona rossa regge il banco delle polemiche Notizie correlate GF Vip 2026, prime polemiche: Guendalina Tavassi esclusa, lite Paola Caruso e Antonella EliaIl Grande Fratello Vip non è ancora iniziato, ma le polemiche – come era facile immaginare – non mancano. Leggi anche: Pietro Delle Piane al Gf Vip, l’abbraccio (e l’addio) con Antonella Elia: cosa è successo Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Grande Fratello Vip, Antonella Elia fuori controllo: Ti salto agli occhi. Lo sfogo (choc) e l'intervento di Todaro; Grande Fratello VIP: Scontro acceso tra Antonella Elia e Alessandra Mussolini Video; Per capire Antonella Elia al GF Vip torniamo a Pechino Express: ricordate la lite con Achille Lauro?; GF Vip, Antonella Elia esplode contro Alessandra Mussolini: Le salto agli occhi. Nel Gf Vip si rompe la triplice alleanza tra Alessandra Mussolini, Antonella Elia e Adriana Volpe: chi la spunterà al televoto?Nel Grande Fratello VIP si rompe l’alleanza tra Alessandra Mussolini, Antonella Elia e Adriana Volpe: scontro e televoto decisivo. ilvicolodellenews.it Gf Vip, Antonella Elia lancia il cocco per terra. Paola Caruso chiede l'espulsione: «Violenza psicologica»Settimana ad alta tensione per Antonella Elia. Tutto nasce in cucina, da una discussione con Paola Caruso per della bresaola. Una lite apparentemente banale, ma che in pochi ... ilgazzettino.it «Sono andato in confessionale e ho detto che domani me ne vado. Non ce la faccio più». Sono queste le parole che Nicolò Brigante ha confidato ad Antonella Elia, lasciando tutti senza parole nella Casa del Grande Fratello Vip. La sua decisione sembra orm - facebook.com facebook