Prima che il Grande Fratello Vip 2026 inizi ufficialmente, si sono già scatenate alcune polemiche. Guendalina Tavassi è stata esclusa dal programma, mentre si sono registrate tensioni tra Paola Caruso e Antonella Elia, che sono sfociate in una lite. Le prime dinamiche tra i partecipanti hanno attirato l’attenzione, creando già discussioni tra i follower e gli addetti ai lavori.

Il Grande Fratello Vip non è ancora iniziato, ma le polemiche – come era facile immaginare – non mancano. Ilary Blasi ha ormai svelato il cast della trasmissione e, fra liti e mancati ingaggi, sono numerose le discussioni nate intorno al cast dello show di Canale 5. Guendalina Tavassi esclusa dal GF Vip. La prima riguarda l’esclusione di Guendalina Tavassi, influencer e volto storico del GF Vip. La 41enne ha risposto al commento su Instagram di un utente che le ha chiesto perché non fosse nel cast del reality. “Mi state dicendo che dovrò vincere io – ha commentato con la consueta ironia -. Ragazzi, ma non lo faccio, che cosa vinco che non ci sono? Eh, gli autori non lo capiscono. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - GF Vip 2026, prime polemiche: Guendalina Tavassi esclusa, lite Paola Caruso e Antonella Elia

