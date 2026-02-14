Getta un pacchetto di caramelle dall’auto ma dentro c’era cocaina | arrestato 31enne

Un uomo di 31 anni di Udine è stato fermato dalla polizia dopo aver gettato un pacchetto di caramelle dall’auto, che in realtà conteneva cocaina. Durante il controllo, gli agenti hanno trovato la droga nascosta tra gli snack, e l’uomo è stato subito portato in commissariato.

Il conducente della vettura fermata dai militari dell'Arma, ha ammesso di essere il proprietario della sostanza e di averla passata al passeggero seduto accanto per disfarsene alla vista della pattuglia È stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio un uomo di 31 anni, residente in provincia di Udine. L’operazione è stata condotta nella prima mattinata di ieri, 13 febbraio, dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Udine durante un controllo alla circolazione stradale. I militari stavano percorrendo la tangenziale in direzione Udine Sud quando hanno fermato una vettura con quattro persone a bordo.🔗 Leggi su Udinetoday.it

