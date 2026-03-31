Prova a nascondersi tra le auto per evitare il controllo | aveva cocaina e Rivotril

Durante i controlli effettuati nel quartiere di Borgo Roma, un uomo ha cercato di nascondersi tra le auto per evitare un controllo. Durante la perquisizione è stato trovato in possesso di cocaina e Rivotril. L’intervento si è svolto lunedì 30 marzo, in un contesto di incrementati servizi di vigilanza in vista delle festività pasquali che attirano un maggior numero di visitatori in città.

I carabinieri di Verona stavano svolgendo uin servizio di controllo nel quartiere di Borgo Roma, quando hanno notato il 43enne che cercava di celarsi alla loro vista, ma alla fine è finito comunque in manette Ad attirare l'attenzione dei militari sarebbero stati i movimenti sospetti di un uomo che, al passaggio della gazzella, avrebbe provato a sottrarsi ad un eventuale controllo nascondendosi tra le auto in sosta. Un vano tentativo, dal momento che sarebbe stato individuato mentre cercava di rimanere accovacciato tra i veicoli.Il successivo, ingiustificato, nervosismo durante le operazioni di identificazione, avrebbe spinto le forze... 🔗 Leggi su Veronasera.it

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