Gesto violento per assenza di empatia

Un episodio di violenza è avvenuto recentemente durante un'aggressione indirizzata a un giovane. I ragazzi coinvolti sono stati identificati e sono ora al centro di un procedimento legale. La vicenda ha attirato l’attenzione di chi segue il caso, che si aspetta un percorso di responsabilizzazione per i giovani coinvolti. La polizia ha avviato le indagini e sono state ascoltate diverse persone legate all’accaduto.

"Credo che adesso per questi ragazzi coinvolti nell’aggressione di Giacomo Bongiorni si aprirà un percorso di acquisizione di consapevolezza di quello che hanno commesso". Roberta Zanello, psicoterapeuta dello studio Zefiro di Massa, analizza i fatti da un punto di vista professionale e sottolinea che, in merito all’episodio di piazza Palma, "siamo di fronte a una disregolazione e un’ impulsività molto forte, che qui porta a un discontrollo dell’aggressività. In quel momento, appena dopo il fatto, è difficile razionalizzare che cosa veramente uno ha combinato. Sarà necessario un percorso di ricostruzione, quel gesto violento è dovuto a una mancata empatia, un’empatia che non è mai stata sviluppata, quindi siamo in un contesto probabilmente di disagio individuale importante".🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Gesto violento per assenza di empatia" Corsi di empatia? “Meglio corsi di arti marziali”, “L’empatia non si insegna”, “Dovrebbero farli i genitori!”: cosa dicono i socialIl post pensato per ricordare a docenti, dirigenti e studenti i corsi di empatia ed educazione al rispetto promossi dal ministero ha raccolto una... Qian Zhongshu, dallo sberleffo all’empatia, l’odissea di un accidiosoOdissea comica, romanzo picaresco, satira sociale: questi alcuni degli attributi piovuti addosso a quello che il critico sino-americano C.