Qian Zhongshu dallo sberleffo all’empatia l’odissea di un accidioso

Da cms.ilmanifesto.it 1 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Qian Zhongshu, scrittore cinese noto per il suo stile ironico e satirico, ha visto la sua figura riscoperta grazie a nuove letture e studi. La sua vita, fatta di sberleffi e momenti di empatia, sta ora attirando l’attenzione di chi cerca un punto di vista diverso sulla cultura e sulla società cinese. La sua opera, tra romanzo picaresco e critica sociale, rivela un carattere complesso e spesso ironico, capace di mettere in discussione le convenzioni con un umorismo sottile.

Odissea comica, romanzo picaresco, satira sociale: questi alcuni degli attributi piovuti addosso a quello che il critico sino-americano C. T. Hsia descriveva come «il più incantevole, accuratamente rifinito e forse. il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

qian zhongshu dallo sberleffo all8217empatia l8217odissea di un accidioso

© Cms.ilmanifesto.it - Qian Zhongshu, dallo sberleffo all’empatia, l’odissea di un accidioso

Approfondimenti su Qian Zhongshu

L'ultimo sberleffo di Trump: "Macron e Starmer bruschi quando non ci sono, poi mi trattano bene..."

Recenti dichiarazioni di Donald Trump evidenziano tensioni crescenti nei rapporti tra Stati Uniti e Europa.

Arrestata la Regina delle Cripto: come ha fatto Zhimin Qian a perdere un impero da 6 miliardi in Bitcoin

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Qian Zhongshu

Argomenti discussi: Siang Lu, tra Sidney e una fittizia ghost city cinese.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.