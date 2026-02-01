Qian Zhongshu dallo sberleffo all’empatia l’odissea di un accidioso
Qian Zhongshu, scrittore cinese noto per il suo stile ironico e satirico, ha visto la sua figura riscoperta grazie a nuove letture e studi. La sua vita, fatta di sberleffi e momenti di empatia, sta ora attirando l’attenzione di chi cerca un punto di vista diverso sulla cultura e sulla società cinese. La sua opera, tra romanzo picaresco e critica sociale, rivela un carattere complesso e spesso ironico, capace di mettere in discussione le convenzioni con un umorismo sottile.
Odissea comica, romanzo picaresco, satira sociale: questi alcuni degli attributi piovuti addosso a quello che il critico sino-americano C. T. Hsia descriveva come «il più incantevole, accuratamente rifinito e forse. il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
