Fugge all’alt in A10 con targa di cartone | arrestato motociclista primo caso a Genova con il nuovo reato

Un motociclista è stato arrestato a Genova dopo aver tentato di scappare all’alt sull'autostrada A10, utilizzando una targa di cartone. Si tratta del primo caso in Italia in cui si applica il nuovo reato di fuga previsto dal recente aggiornamento del Codice della strada. L’uomo è stato fermato e messo in stato di fermo, segnando un primo precedente nella città.

È uno dei primi casi in Italia e il primo a Genova di arresto per il nuovo reato di fuga dopo l’alt introdotto dal nuovo Codice della strada. Un uomo alla guida di una Honda Hornet è stato arrestato dalla polizia stradale dopo un inseguimento lungo l’autostrada Autostrada A10.L’episodio è.🔗 Leggi su Genovatoday.it Leggi anche: Investe un motociclista in auto e fugge, ma perde la targa. Poi simula il furto della vettura “Scontro inevitabile” con un motociclista: assolto dal reato di omicidio stradaleSi chiude il processo di primo grado sulla morte di un 25enne, a seguito di un incidente avvenuto sulla provinciale che collega San Vito dei Normanni...