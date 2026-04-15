Un uomo di 30 anni proveniente dall’Algeria è stato arrestato nel pomeriggio di ieri a Genova. Durante un controllo, gli agenti hanno trovato un coltello lungo 9 centimetri nascosto tra gli indumenti intimi. L’arresto è stato effettuato utilizzando il nuovo decreto che consente di intervenire in queste situazioni. Il soggetto è stato condotto in commissariato, mentre le forze dell’ordine proseguono le verifiche sul suo conto.

Un uomo di trent’anni, originario dell’Algeria, è stato arrestato a Genova nel pomeriggio di ieri dopo il ritrovamento di un coltello da 9 centimetri nascosto tra i suoi indumenti intimi. L’episodio, avvenuto nella zona di Certosa, rappresenta la prima applicazione del nuovo decreto sicurezza in materia di detenzione di armi bianche nel capoluogo ligure. Dinamiche dell’intervento e verifica giudiziaria. Il controllo è scattato durante un normale pattugliamento della squadra volante. Gli agenti hanno sospettato il comportamento del trentenne quando quest’ultimo ha tentato di allontanarsi dalla vista degli operatori. La successiva perquisizione personale ha portato alla luce l’arma da taglio, un modello Opinel con lama di circa 9 centimetri.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Genova, arresto con il nuovo decreto: trovato un coltello nascosto

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