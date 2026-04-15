A Todi si rafforzano i rapporti con Santomera, città conosciuta come la dimora della Beata Madre Speranza, nata con il nome di Maria Josefa Alhama Valera. È stato annunciato un potenziamento dei legami di amicizia e delle attività di scambio culturale tra le due comunità, con l’obiettivo di approfondire le relazioni già esistenti. La collaborazione tra le due città proseguirà attraverso iniziative condivise e incontri ufficiali.

TODI – Saranno ancora più stretti i legami di amicizia e gli scambi culturali con Santomera, la città della Beata Madre Speranza, al secolo Maria Josefa Alhama Valera. La città ha ottenuto il finanziamento di 17mila euro nell’ambito del bando europeo CERV-CITIZENS-TOWN-TT per un progetto che mira a consolidare i rapporti tra i due comuni che hanno nella suora ispanica il trait d’union, avendo la stessa fondato gli Ordini delle Ancelle e dei Figli dell’Amore Misericordioso e avendo voluto la realizzazione del santuario di Collevalenza. Il progetto, voluto dall’assessore ai gemellaggi e alla pari opportunità Raffaella Pagliochini, prevede...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Gemellaggio rafforzato con Santomera

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