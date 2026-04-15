Un uomo di 59 anni è stato arrestato dai carabinieri a Calatabiano con l'accusa di aver colpito un uomo di 76 anni con un'arma bianca. L'episodio è avvenuto dopo che il sospettato, secondo quanto si è appreso, avrebbe agito per motivi di gelosia nei confronti della sorella della vittima. L'uomo è stato portato in caserma e si trova ora a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Carabinieri della stazione di Calatabiano hanno arrestato un 59enne per lesioni personali aggravate e porto illegale di arma bianca. Secondo l’accusa avrebbe inferto una coltellata a una gamba a un 76enne, mentre la vittima era seduta in un bar, perché geloso delle attenzioni dell’uomo nei confronti di sua sorella. Quando il 59enne è stato bloccati ai militari dell’Arma è apparso in evidente stato di alterazione, verosimilmente dovuta all’assunzione di sostanze alcoliche. All’uomo sono stati sequestrati sei coltelli, uno a scatto lungo 33 centimetri. Il 59enne è stato posto dal gip di Catania agli arresti domiciliari.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Geloso della sorella accoltella un 76enne a Calatabiano, arrestato

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