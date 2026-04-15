Calatabiano accoltella un ammiratore della sorella | arrestato un 59enne del posto

I Carabinieri di Calatabiano hanno arrestato un uomo di 59 anni del luogo, che è accusato di aver accoltellato un ammiratore della sorella in un bar della zona. L'aggressione ha provocato ferite a un anziano presente nel locale. L'uomo è stato fermato con l'accusa di lesioni personali aggravate e porto illegale di arma bianca. Le forze dell'ordine hanno condotto le indagini subito dopo l'episodio.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Aggressione in un bar: ferito un anziano. I Carabinieri della stazione di Calatabiano hanno arrestato un uomo di 59 anni del posto, accusato di lesioni personali aggravate e porto illegale di arma bianca. L’intervento è scattato dopo la denuncia di un 76enne, vittima di un’aggressione avvenuta nel pomeriggio all’esterno di un bar del paese. Secondo quanto raccontato dall’anziano, intorno alle 17 si trovava seduto a un tavolino quando è stato improvvisamente attaccato da una persona che conosceva. L’aggressore, dopo aver estratto un coltello, lo ha colpito alla gamba destra, tentando poi di infierire nuovamente senza riuscirci, prima di darsi alla fuga grazie anche all’intervento di alcuni passanti.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Calatabiano, accoltella un ammiratore della sorella: arrestato un 59enne del posto Calatabiano Accoltella un ammiratore della sorella arrestato dai Carabinieri un 59enne del posto Notizie correlate Abusa della nipote e minaccia di evocare spiriti maligni contro la famiglia: arrestato un 59enneLa Polizia di Stato di Pordenone ha arrestato un uomo di 59 anni ritenuto responsabile del reato di violenza sessuale aggravata nei confronti della... Chi è Giuseppe Musella: il profilo del 28enne arrestato per l’omicidio della sorella Ylenia a PonticelliSi chiama Giuseppe Musella, ha 28 anni, è incensurato e fino a poche ore prima della tragedia conduceva una vita apparentemente normale.