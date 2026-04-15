Gelo Trump-Meloni il governo | Nostra scelta obbligata siamo alleati degli Usa ma serve rispetto

Il rapporto tra il governo e l’amministrazione statunitense si è raffreddato, segnando un cambiamento rispetto alla fase precedente. Nonostante l’Italia si definisca alleata degli Stati Uniti, le recenti dichiarazioni indicano che è necessario mantenere il rispetto reciproco. La situazione attuale mostra come le relazioni siano passate da un legame forte a una condizione di maggiore distanza, con il ponte tra i due paesi che ora appare più instabile.

(Adnkronos) – Il ponte ora traballa davvero. E quella che fino a pochi mesi fa veniva raccontata come una “special relationship” solida, costruita ben prima dell’approdo del tycoon alla Casa Bianca, si è trasformata di colpo nel grande gelo. Le frasi pronunciate da Donald Trump al Corriere della Sera sono un fendente al cuore del governo, un affondo che coglie il governo di sorpresa e alimenta il timore, sempre più concreto, di un isolamento internazionale. Giorgia Meloni è a Verona, tra gli stand del Vinitaly, quando le agenzie iniziano a rilanciare l’intervista. Il clima cambia nel giro di pochi minuti. Il presidente americano non si limita a segnare una distanza politica: alza i toni, mette in discussione la leadership della premier.🔗 Leggi su Periodicodaily.com Meloni su Trump: «Spero che un giorno potremo dargli un premio Nobel per la pace» Meloni a Trump: "Inaccettabile sminuire il ruolo degli alleati in Afghanistan. L'amicizia Italia-Usa necessita rispetto"«Non sono accettabili affermazioni che minimizzano il contributo dei Paesi Nato in Afghanistan , soprattutto se provengono da una nazione alleata». Afghanistan, Meloni "striglia" Trump: "Tra paesi alleati ci vuole rispetto. Con gli Usa siamo amici"I militari alleati della Nato? "Sono rimasti nelle retrovie, lontani dalla linea del fronte".