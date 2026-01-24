Meloni a Trump | Inaccettabile sminuire il ruolo degli alleati in Afghanistan L' amicizia Italia-Usa necessita rispetto

Il discorso di Meloni a Trump sottolinea l'importanza del rispetto reciproco tra alleati, evidenziando come sia inaccettabile sminuire il ruolo dei Paesi Nato in Afghanistan. La premier italiana ha ribadito la necessità di riconoscere il contributo dell'Italia e degli alleati, rafforzando il valore dell'amicizia tra Italia e Stati Uniti e sottolineando l'importanza di un rapporto basato su rispetto e collaborazione.

«Non sono accettabili affermazioni che minimizzano il contributo dei Paesi Nato in Afghanistan, soprattutto se provengono da una nazione alleata». Lo afferma la presidente del Consiglio Giorgia Meloni a proposito delle affermazioni del presidente Trump. « L'amicizia necessita di rispetto, condizione fondamentale per continuare a garantire la solidarietà alla base dell'Alleanza Atlantica», aggiunge la premier. «Dopo gli attacchi terroristici dell'11 settembre 2001 - ricorda Meloni - la Nato ha attivato l'Articolo 5 per la prima e unica volta nella sua storia: un atto di solidarietà straordinario nei confronti degli Stati Uniti ».

