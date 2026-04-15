GdF Benevento educazione alla legalità economica | Fiamme Gialle nelle scuole sannite

La Guardia di Finanza di Benevento ha portato avanti un ciclo di incontri con gli studenti delle scuole della provincia, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Provinciale. L’obiettivo era sensibilizzare i giovani sulla legalità economica, attraverso attività e approfondimenti dedicati. Gli incontri si sono svolti nelle scuole locali e hanno coinvolto diverse classi, con l’intento di trasmettere valori legati al rispetto delle norme e alla corretta gestione delle risorse.

Tempo di lettura: 2 minuti La Guardia di Finanza di Benevento, di concerto con l’Ufficio Scolastico Provinciale, ha concluso un ciclo di incontri con i ragazzi delle scuole della provincia sannita per promuovere la cultura della legalità economica. In particolare, gli incontri, iniziati il 6 novembre 2025, si sono svolti presso 12 istituti scolastici sparsi sul territorio provinciale ed hanno visto la partecipazione di 61 classi per un totale di 1.144 studenti. L’iniziativa, finalizzata a promuovere nell’ambito dell’insegnamento dell’educazione civica i temi della legalità e, in particolare, di quella economico-finanziaria, trae origine dal Protocollo d’intesa stipulato tra il Comando Generale della Guardia di Finanza ed il Ministero dell’Istruzione e del Merito.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - GdF Benevento, educazione alla legalità economica: Fiamme Gialle nelle scuole sannite La legalità “prende casa”: due immobili confiscati diventano alloggi delle fiamme gialleTaglio del nastro in via Lupiae, a Lecce, negli edifici oggetto di sequestro poi divenuto confisca. Educazione al rispetto e alla parità di genere, al via il progetto MIM-Indire. Cosa è previsto. Valditara: “Realizziamo per la prima volta l’educazione affettiva nelle scuole”Diventa pienamente operativo da oggi il progetto nazionale di formazione "Educazione al rispetto e alla parità di genere", promosso dal Ministero...