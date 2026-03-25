La legalità prende casa | due immobili confiscati diventano alloggi delle fiamme gialle

Due immobili situati in via Lupiae a Lecce sono stati confiscati e consegnati questa mattina alla guardia di finanza. Gli edifici, recentemente ristrutturati, sono stati destinati a ospitare il personale delle forze di polizia. La cerimonia di consegna si è svolta nel rispetto delle procedure previste dalla legge sulla confisca dei beni.

Taglio del nastro in via Lupiae, a Lecce, negli edifici oggetto di sequestro poi divenuto confisca. Un passaggio simbolico alla presenza del comandante regionale della Puglia, il generale Guido Mario Geremia. L'inaugurazione di oggi è l'atto finale di un iter giudiziario iniziato nel 2016 con il sequestro operato dalla Direzione investigativa antimafia LECCE – Due immobili passano nelle mani della guardia di finanza. Diverranno infatti alloggi per il personale delle fiamme gialle gli edifici ristrutturati e consegnati questa mattina, durante la cerimonia, al civico 41 di via Lupiae. Al taglio del nastro, che segna il passaggio definitivo alla gestione istituzionale, ha partecipato il comandante regionale Puglia, il generale di Divisione Guido Mario Geremia, assieme alle autorità civili, militari e religiose della provincia. 🔗 Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - La legalità “prende casa”: due immobili confiscati diventano alloggi delle fiamme gialle Articoli correlati Le fiamme gialle confiscano sette immobili ad imprenditore veroneseI finanzieri del comando provinciale di Padova, a seguito di sentenza irrevocabile emessa dalla Corte d’Appello di Venezia, hanno eseguito una... "Diamo linfa al bene" di Libera celebra 30 anni di legalità: i beni confiscati diventano risorsaIn città la campagna che promuove il riutilizzo sociale dei patrimoni sottratti alle mafie e la raccolta firme per destinare parte del Fondo unico... Contenuti utili per approfondire La legalità prende casa due immobili... Temi più discussi: A Carpaneto un immobile confiscato alla mafia diventa una Casa per le donne vittime di violenza; Bene confiscato diventa comunità: a Foggia casa per disabili nel nome di Panunzio; Nomina Naccari nel Cda Sorical, Casa Riformista: Collaborazione e trasparenza venute meno; La nonna può chiedere gli assegni familiari per il nipote?. Disco Lazio pianta un albero della legalità nella casa dello studente della SapienzaIl 20 marzo a via Cesare de Lollis è stato piantato un albero di canfora, simbolo della legalità, su iniziativa dell'ente per il diritto allo studio della Regione Lazio. Alla cerimonia erano presenti ... romatoday.it Apre la Casa della Legalità: Un luogo per dire no alla mafiaQualcuno dice che al Nord la mafia non esiste, purtroppo non è così, con l’inchiesta Infinito abbiamo visto che... Qualcuno dice che al Nord la mafia non esiste, purtroppo non è così, con ... ilgiorno.it La sede distaccata dell'Università di Teramo promuove la legalità: incontro all’Istituto Galilei-Bellisario - facebook.com facebook Previste iniziative congiunte di formazione e tutela della legalità x.com