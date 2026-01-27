Netflix ha condiviso nuove foto ufficiali e annunciato quando debutterà sugli schermi Something Very Bad Is Going To Happen con star anche Camila Morrone. I fratelli Duffer, dopo la conclusione di Stranger Things, hanno nuovamente collaborato con Netflix in occasione di una serie intitolata Something Very Bad Is Going To Happen. Il progetto ha ora una data di uscita in streaming: il 26 marzo debutteranno infatti gli episodi dello show ideato da Haley Z. Boston di cui i due filmmaker sono produttori. Cosa racconterà lo show prodotto dai Duffer La serie, di genere horror, è stata diretta e prodotta da Weronika Tofilska (Baby Reindeer). 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Dopo Stranger Things, i Duffer tornano su Netflix con una nuova serie: ecco quando uscirà

Approfondimenti su Stranger Things

Dopo l’ultima stagione di Stranger Things, molti cercano una nuova serie da seguire.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Stranger Things 5 | I primi cinque minuti | Netflix Italia

Ultime notizie su Stranger Things

Argomenti discussi: Dopo Stranger Things, i fratelli Duffer tornano su Netflix con 3 nuove Serie TV; Stranger Things: cosa sapere sulla seconda stagione; 7 serie tv da vedere se vi è piaciuto Stranger Things (e vi manca); Stranger Things, le polemiche travolgono i protagonisti della serie Netflix per la parodia del SNL: Volgare sul sesso.

Dopo Stranger Things, i Duffer tornano su Netflix con una nuova serie: ecco quando usciràNetflix ha condiviso nuove foto ufficiali e annunciato quando debutterà sugli schermi Something Very Bad Is Going To Happen con star anche Camila Morrone. movieplayer.it

Dopo Stranger Things, i fratelli Duffer tornano su Netflix con 3 nuove Serie TVI fratelli Duffer non hanno ancora finito con Netflix: dopo Stranger Things, proporranno altre tre serie tv in arrivo nel corso del 2026 sulla piattaforma. comingsoon.it

Dopo la fine di Stranger Things, tre videogame ricreano il suo mix di horror, amicizia e atmosfere anni '80: Alan Wake 2, Oxenfree e Unusual Findings. https://www.everyeye.it/notizie/tre-videogiochi-imperdibili-ami-stranger-things-follia-854930.htmlutm_me - facebook.com facebook

Dopo Stranger Things, una canzone: perché “End of Beginning” ha conquistato il mondo x.com