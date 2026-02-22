Calciomercato Juve LIVE | i possibili sostituti di Di Gregorio in caso di addio Douglas Luiz rinato all’Aston Villa

Di Gregorio potrebbe lasciare la Juventus, spinto da offerte più allettanti, mentre Douglas Luiz si è ripreso con successo all’Aston Villa, attirando l’attenzione dei dirigenti bianconeri. La squadra monitora attentamente le alternative per rinforzare il centrocampo, valutando anche giovani promettenti. Le trattative si intensificano, con incontri tra agenti e club pronti a definire gli accordi. La finestra di mercato entra nel vivo con tanti movimenti possibili.

Segui con noi tutte le trattative di calciomercato Juve in tempo reale: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Il calciomercato Juve non si ferma mai. La dirigenza bianconera è già al lavoro da settimane per individuare i profili giusti nel mercato invernale, con l’obiettivo di potenziare l’organico, valutazioni in prospettiva e un occhio al bilancio. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore generale Comolli, dal direttore tecnico François Modesto, dal Director of Football Strategy della Juventus Giorgio Chiellini e dall’allenatore Luciano Spalletti. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Juve in tempo reale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Douglas Luiz è rinato all’Aston Villa: nuova vita per l’ex Juve, le statistiche contro il Leeds confermano tutto! Cosa ha fattoDouglas Luiz ha ritrovato entusiasmo all’Aston Villa, dopo aver lasciato la Juventus, grazie a una serie di prestazioni convincenti.

Ultimissime Juve LIVE: i convocati di Spalletti per il Monaco. Douglas Luiz torna all’Aston VillaLa rosa di Spalletti per la partita contro il Monaco è stata annunciata, con alcuni ritorni e novità nei convocati.

Calciomercato live: Juve, tutto su Kolo Muani, poi il terzino. Doppio colpo Inter: Perisic e DiabyContatti continuti per riportare il francese a Torino nonostante i rapporti col Psg, i bianconeri valutano anche nuove alternative. E per la fascia accelerano ... lastampa.it

Calciomercato Juventus: quali sono i possibili colpi a parametro zero in estate. Ecco i nomi nella lista di Comolli e Ottolini, ultimissimeCalciomercato Juventus: quali sono i possibili colpi a parametro zero in estate. Ecco i nomi nella lista di Comolli e Ottolini, ultimissime La Juventus guarda al futuro e pianifica la prossima session ... calcionews24.com

