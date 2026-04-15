Le riserve di gas naturale in Europa rallentano nel processo di accumulo, raggiungendo il 29,55% e un volume di 334,35 TWh. A quindici giorni dall’inizio ufficiale della stagione degli stoccaggi, l’Italia si distingue come paese che sta contribuendo al recupero rispetto ad altre nazioni dell’Unione Europea. La situazione evidenzia una fase di stoccaggio ancora in corso, con i dati che riflettono una progressione lenta rispetto agli obiettivi prefissati.

Le riserve di gas naturale dell’Unione Europea mostrano un rallentamento preoccupante nella fase di accumulo, attestandosi al 29,55% con un volume di 334,35 TWh, a soli quindici giorni dall’inizio ufficiale della stagione degli stoccaggi. I dati monitorati da Gas Infrastructure Europe evidenziano come il tasso di riempimento giornaliero sia quasi nullo, fermo allo 0,01%, nonostante un lieve miglioramento rispetto ai livelli registrati lo scorso 3 aprile, quando la disponibilità era inferiore al 28% con 316,34 TWh. Lo squilibrio tra le capacità di accumulo italiane e tedesche. Il energetico europeo rivela una marcata disparità tra le diverse nazioni del continente.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Gas in Europa: stoccaggi fermi e l’Italia guida il recupero

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