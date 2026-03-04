Il vice presidente del Senato ha riferito che gli stoccaggi di gas sono al 50 per cento. Ha spiegato di aver collaborato con la Presidenza del Consiglio, il ministro degli Esteri e il ministro della Difesa per elaborare uno scenario riguardante la situazione mediorientale. La discussione ha coinvolto questi responsabili di governo per analizzare la situazione attuale.

“Abbiamo fatto uno scenario unitamente alla Presidenza del Consiglio e ai colleghi, il ministro degli Esteri e il ministro della Difesa, sul quadro mediorientale. In secondo luogo, sentendo anche Eni e Snam, una valutazione rispetto alla condizione gas a livello nazionale e internazionale. E’ stata una valutazione di conoscenza, di ricognizione complessiva”. Lo ha dichiarato il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, a margine dell’inaugurazione di Key a Rimini, sulla riunione di ieri a Palazzo Chigi. “Non si è assunta nessuna decisione, nessuna determinazione, perché non c’è ancora la situazione ferma per poter assumere una decisione – ha aggiunto il ministro -. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Gas, Pichetto: ‘stoccaggi al 50%’

Leggi anche: Iran, Pichetto: comitato gas sarà attivato ad ore, stoccaggi al 50%

Pichetto Fratin al GdI: “Italia dipende dal gas e nodi del cambio forniture GNL vengono al pettine, seguiamo Ue con Kiev, ma in futuro vedremo"Il ministro già intervistato dal Giornale d'Italia, aveva dichiarato in merito alle bollette: "Il rimborso sarebbe un'operazione legata anche agli...

Una raccolta di contenuti su Gas Pichetto 'stoccaggi al 50 '.

Temi più discussi: Gas, Pichetto rassicura: Italia al sicuro con gli stoccaggi; Gas, indice IGI balza a 52,98 €/MWh; Iran: Tajani e Pichetto a riunione su effetti crisi, +25% sul mercato del gas; Meloni e gli aiuti militari: anti-droni e Samp-T per Kuwait ed Emirati.

Pichetto Fratin e la sicurezza energetica: Scorte gas al sicuro, carbone come riserva freddaSicurezza energetica Italia Il Ministro dell’Ambiente blinda l'approvvigionamento nazionale dopo il vertice d'urgenza a ... energiaoltre.it

Pichetto, siamo abbastanza sicuri su riserve di gas e petrolioPer il gas e il petrolio siamo nella condizione di essere abbastanza sicuri quantitativamente. Siamo il paese che ha lo stoccaggio più alto d'Europa, abbiamo fonti di approvvigionamento diversificate ... ansa.it

Guerra in Iran e energia alle stelle, cosa succede alle bollette di luce e gas. Codacons: “Impatto sulle famiglie da 614 a 818 euro" https://risparmio.tiscali.it/news/articoli/guerra-iran-aumenti-bollette-gas-luce-benzina-generi-alimentari/ facebook

Il gas in picchiata sotto 46 euro (-16%) e poi prosegue in altalena. Il petrolio si stabilizza intorno agli 81 dollari al barile (+0,3%) #ANSA x.com