A Garlasco, alle cinque del pomeriggio, sono stati convocati i membri coinvolti nel cosiddetto

Verso la resa dei conti sul cosiddetto "sistema Pavia" a margine delle nuove indagini sul delitto di Chiara Poggi a Garlasco. Con un elemento che ha pochi precedenti: cinque pubblici ministeri sono chiamati a partecipare a un incidente probatorio come testimoni di presunti reati attribuiti a un collega e a un ex collega. Succede a Brescia, nell'ambito dell'inchiesta sul presunto intreccio di malaffare cittadino che avrebbe coinvolto l'allora procuratore Mario Venditti in un procedimento che ha dei contatti anche con quello sull'omicidio di Garlasco. Secondo l'accusa, Venditti e l'attuale pm milanese Pietro Paolo Mazza avrebbero usato fondi pubblici per noleggiare delle auto.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Garlasco, 5 pm convocati sul "sistema Pavia": depositato il dossier sulle auto

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