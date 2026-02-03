Garlasco due pm del sistema Pavia che indagano su Mario Venditti rinunciano ai fascicoli ed è caos

A Garlasco si scatena il caos. Due magistrati di Brescia, coinvolti nel caso, rinunciano agli atti sull’indagine di Mario Venditti e Mazza. Ora i fascicoli passano a altri pubblici ministeri, lasciando tutti confusi e in attesa di chiarimenti.

Le pm di Brescia Claudia Moregola e Chiara Bonfadini hanno rinunciato ai fascicoli sulle inchieste collegate al delitto di Garlasco, tra cui quella sulla presunta corruzione dell’ex procuratore Mario Venditti e il cosiddetto “sistema Pavia”. La decisione, accolta dal procuratore capo, ha portato a una riassegnazione degli atti. “Sistema Pavia”, due pm lasciano I sostituti procuratori della Procura di Brescia Claudia Moregola e Chiara Bonfadini hanno presentato formalmente un’istanza formale di rinuncia. Non lavoreranno più alle inchieste connesse al delitto di Garlasco, in particolare i filoni che riguardano la presunta corruzione dell’ex procuratore aggiunto Mario Venditti, e quello più ampio relativo al cosiddetto “sistema Pavia”. 🔗 Leggi su Virgilio.it

