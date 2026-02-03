A Garlasco si scatena il caos. Due magistrati di Brescia, coinvolti nel caso, rinunciano agli atti sull’indagine di Mario Venditti e Mazza. Ora i fascicoli passano a altri pubblici ministeri, lasciando tutti confusi e in attesa di chiarimenti.

Le pm di Brescia Claudia Moregola e Chiara Bonfadini hanno rinunciato ai fascicoli sulle inchieste collegate al delitto di Garlasco, tra cui quella sulla presunta corruzione dell’ex procuratore Mario Venditti e il cosiddetto “sistema Pavia”. La decisione, accolta dal procuratore capo, ha portato a una riassegnazione degli atti. “Sistema Pavia”, due pm lasciano I sostituti procuratori della Procura di Brescia Claudia Moregola e Chiara Bonfadini hanno presentato formalmente un’istanza formale di rinuncia. Non lavoreranno più alle inchieste connesse al delitto di Garlasco, in particolare i filoni che riguardano la presunta corruzione dell’ex procuratore aggiunto Mario Venditti, e quello più ampio relativo al cosiddetto “sistema Pavia”. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Garlasco, due pm del "sistema Pavia" che indagano su Mario Venditti rinunciano ai fascicoli ed è caos

Approfondimenti su Garlasco Sistema Pavia

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Garlasco Sistema Pavia

Argomenti discussi: Caso Garlasco, no al sequestro di dispositivi digitali senza criteri di selezione; Caso Garlasco, incidente probatorio sui Pc di Chiara e Stasi: la richiesta della difesa di Sempio; Caso Garlasco, il Gip nega approfondimenti: Pm già al lavoro sui pc di Stasi e Poggi; Garlasco, la Cassazione sui sequestri all’ex pm Venditti: Ricerca giusta ma sproporzionata.

Garlasco, due pm del sistema Pavia che indagano su Mario Venditti rinunciano ai fascicoli ed è caosDue pm bresciane rinunciano ai fascicoli su Garlasco e sistema Pavia. Mario Venditti e Mazza tra gli indagati, gli atti ora affidati ad altri ... virgilio.it

Garlasco, due magistrate bresciane rinunciano ai fascicoli su VendittiTerremoto nelle inchieste bresciane collegate al caso Garlasco. I due sostituti procuratori Claudia Moregola e Chiara Bonfadini hanno depositato istanza di rinuncia ai fascicoli portati avanti negli u ... giornaledibrescia.it

Garlasco, perché l'ex procuratore Mario Venditti nel 2017 decise di non approfondire sul DNA L'intervento di Gianluca Zanella a Storie Italiane - facebook.com facebook