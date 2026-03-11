Uganda | 187.000 persone con acqua sicura zero

In Uganda, il progetto Safe Water ha fornito acqua potabile sicura a 187.000 persone, contribuendo a migliorare le condizioni di vita e la salute pubblica. L'iniziativa ha anche avuto un impatto sulla riduzione della deforestazione, sostenendo l’uso di risorse più sostenibili. Questa operazione si è concentrata su specifiche comunità e zone del paese.

Il progetto Safe Water in Uganda ha portato acqua potabile sicura a 187.000 persone, riducendo la deforestazione e migliorando la salute pubblica. L'iniziativa, attiva dal 1° dicembre 2021 nel Sud-Est del Paese, si basa su 61 pozzi certificati Gold Standard che eliminano la necessità di bollire l'acqua. Nelle aree rurali più vulnerabili dell'Uganda orientale, dove l'81% della popolazione non ha accesso a fonti idriche sicure, l'intervento ha cambiato radicalmente la dinamica quotidiana delle comunità. La realizzazione di infrastrutture idriche sostenibili permette di risparmiare tempo prezioso per le donne e le ragazze, liberandole dalla ricerca quotidiana di acqua contaminata o distante.