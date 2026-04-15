La Polizia giudiziaria di Garbagnate Milanese ha effettuato un controllo presso un’officina meccanica, scoprendo un deposito non autorizzato di rifiuti speciali all’interno del cortile. L’intervento ha portato alla sanzione amministrativa di 16.500 euro. Sono stati sequestrati i materiali depositati illegalmente nel cortile dell’attività. La scoperta ha evidenziato una gestione non conforme dei rifiuti da parte dell’officina.

Un controllo condotto dalla Polizia giudiziaria del comando di Garbagnate Milanese ha portato alla scoperta di un deposito abusivo di rifiuti speciali all’interno del cortile di un’officina meccanica locale. L’ispezione ha permesso di accertare l’accumulo incontrollato di materiali pericolosi e scarti su una superficie di circa 50 metri quadrati, determinando sanzioni complessive per un totale di 16.500 euro. Il bilancio delle irregolarità tra sanzioni penali e amministrative. Le autorità hanno riscontrato una gestione totalmente carente dei materiali derivanti dall’attività professionale. Tra i beni abbandati senza le dovute procedure di smaltimento figurano diversi veicoli dismessi, nello specifico scooter e furgoni, insieme a circa 70 pneumatici lasciati in modo disordinato.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Garbagnate, officina trasforma il cortile in discarica: 16.500€ di multe

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