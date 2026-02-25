I look di Sanremo il Funeral Party più esclusivo e noioso d' Italia | povero maschio affranto nello smoking dei giorni tristi

Sanremo – Fenomenologia del maschio lugubre impaillettato. C’era una volta il Festival della canzone italiana. Adesso è il Festival della non-canzone, accompagnato da un rigoroso dress code che farebbe impallidire un impresario di pompe funebri. I maschi. I poveri maschi italiani. Hanno deciso che per Sanremo 2026 bisogna essere eleganti. E qual è la loro idea di eleganza? Lo smoking impanato nella porporina. Benvenuti al Funeral Party più esclusivo d'Italia, dove l'unico colore consentito è il nero (e forse, per carità di patria, il bordeaux di Olly, che evidentemente non ha ricevuto il memorandum e Dargen D’Amico che si è vestito da parquet dell'Ariston. Un tentativo audace di mimetismo: se la canzone va male, può sempre confondersi con il pavimento e sperare che nessuno lo calpesti troppo forte). 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Leggi anche:

Io dico basta a questo terrorismo alimentare che ci vuole tristi, tristi e tristi. Sani e tristi

Ricky Tognazzi a Ciao Maschio: “Mi piace essere un maschio femmina, Simona? Litighiamo tutti i giorni”

Temi più discussi: Tutti i look di Sanremo 2026, serata per serata: scopri chi ha indossato cosa e vota il tuo preferito; I look della prima serata di Sanremo: promossi e bocciati; Sanremo 2026, le pagelle agli abiti e ai look della prima serata. FOTO; Festival di Sanremo 2026 al via: tutti i look degli artisti in gara sul carpet della sfilata inaugurale.

Laura Pausini, in forma top dopo la dieta, conquista con i suoi look stilosi alla prima serata di Sanremo 2026: guardaLaura Pausini, in forma top dopo la dieta, conquista con i suoi look stilosi alla prima serata di Sanremo 2026: guarda ... gossip.it

Ma perché a Sanremo vestono tutti di nero? I voti ai look della prima serata: bocciato Can Yaman promossa ArisaUno stuolo di abiti funerei e look in total black hanno invaso il palco delll'Ariston nella prima serata del Festival di Sanremo 2026 ... fanpage.it

72514163, 75312190, 72149100 for - Weeding / Funeral Pax - Parties ( Birthday, Graduation/stuff ) - Private Meetings - Cooperate functions/ conference - Event venue we at mochudi Boseja ward - facebook.com facebook