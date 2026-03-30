A Milano, il settore delle pompe funebri si caratterizza per una presenza di grandi aziende con fatturati che raggiungono i 18 milioni di euro e per eventi come funerali con decorazioni in stile americano e celebrazioni con diamanti. La gestione di queste attività si svolge in modo discreto, mantenendo un approccio professionale e rispettoso della dimensione umana.

Taffo, San Siro, Fontanili Merli, Motta e tanti altri. Dai diamanti creati con le ceneri ai funerali in villa con catering: viaggio nel business milanese del commiato tra colossi e nuove tendenze d'impatto (anche comunicative). I numeri, i fatturati e richieste più insolite Nel cuore di una metropoli che corre veloce, c’è un settore che continua a muoversi con discrezione, professionalità e un profondo rispetto per la dimensione umana: quello delle pompe funebri. A Milano, città complessa e multiculturale, il servizio funebre è diventato negli anni un ambito in cui tradizione e innovazione si intrecciano. Le esigenze delle famiglie cambiano, la burocrazia si fa più articolata, la cremazione cresce e allo stesso tempo aumenta la richiesta di cerimonie personalizzate, capaci di raccontare davvero la vita di chi se ne va. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

© Milanotoday.it - Diamanti, funeral party 'americani' e colossi da 18 milioni: chi comanda nelle agenzie funebri di Milano

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