Gabriele Castelli in campo per Lecco | La disabilità? La conosco davvero e voglio metterla a servizio della città

Gabriele Castelli si presenta come candidato nella lista per le elezioni comunali di Lecco. Laureato in ingegneria al Politecnico di Milano, con specializzazione in acustica, ha 49 anni e vive nella città. Ha dichiarato di conoscere bene il tema della disabilità e di volerlo mettere al servizio della comunità. La candidatura è stata annunciata ufficialmente in occasione di un evento pubblico.

Sono felice e onorata di presentarvi la candidatura di Gabriele Castelli nella nostra lista. Ingegnere laureato al Politecnico di Milano, sede di Lecco, classe 1974, specializzato in acustica. Gabriele porta nella lista una sensibilità particolare sul tema della disabilità, che riguarda la vita.🔗 Leggi su Leccotoday.it Notizie correlate Sossio Aruta non mostra la nuova fidanzata: “Non voglio metterla in difficoltà perché…”Sossio Aruta parla della sua nuova fidanzata e svela perché non pubblica scatti insieme a lei sui social Da qualche settimana Sossio Aruta ha fatto... Parte anche a Terni la riforma della disabilità "Progetto di vita": "Costruire un sistema che metta davvero al centro la persona"Iniziativa che prende il via in 40 nuove provincie italiane, il commento della presidente di Regione Stefania Proietti e del deputato della Lega... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: In un insospettabile alimentari dei Castelli Romani si mangia e si beve (molto) bene; Rocca di Papa, morto Giorgio Serafini: tutta la cittadina in lutto, il ricordo dell'ex comandante della polizia locale Gabriele Di Bella; Crea al Vinitaly con numero speciale di CreaFuturo su vite e vino. Federvini: Gabriele Castelli nuovo direttore, Francesca Migliarucci viceGabriele Castelli e Francesca Migliarucci assumono rispettivamente il ruolo di direttore e vice direttore di Federvini a partire da luglio 2025. La decisione è stata approvata dal Consiglio della ... primaonline.it Gabriele Castelli è il nuovo direttore di FederviniAncora novità in casa Federvini. Dopo l’elezione di Giacomo Ponti alla presidenza, che ha segnato la prima volta di un imprenditore del settore degli aceti ai vertici della federazione nazionale, si ... gamberorosso.it Con l'arrivo della primavera, i sentieri del Cammino dei Cappuccini chiamano a gran voce: è tempo di ripartire! In foto Gabriele di Tre Castelli (AN) e Christian di Castelleone di Suasa (AN), partiti questa mattina per Fonte Avellana #buoncamminopellegr - facebook.com facebook