Sossio Aruta non mostra la nuova fidanzata | Non voglio metterla in difficoltà perché…

Sossio Aruta tiene nascosta la sua nuova fidanzata. In un’intervista, spiega di non volerla mettere in imbarazzo pubblicando foto sui social. Preferisce mantenere la sua vita privata lontana dai riflettori, anche se molti fan sono curiosi di sapere di più. Per ora, l’ex volto di Uomini e Donne preferisce rispettare i suoi tempi.

Sossio Aruta parla della sua nuova fidanzata e svela perché non pubblica scatti insieme a lei sui social. Da qualche settimana  Sossio Aruta   ha fatto sapere di aver ritrovato l’amore dopo la fine della sua chiacchierata relazione con Ursula Bennardo. Sossio Aruta (Screen Witty Tv) Gli ex volti noti di  Uomini e Donne  si sono fatti la guerra a lungo sui social dopo la rottura, dalla loro unione è nata la figlia Bianca e questo li terrà sempre legati. Sui social ad oggi non si è ancora mostrato insieme alla nuova fidanzata, lui stesso aveva detto che non fa parte del mondo dello spettacolo e non ama i social.🔗 Leggi su Bollicinevip.comImmagine generica

