Sossio Aruta non mostra la nuova fidanzata | Non voglio metterla in difficoltà perché…

Sossio Aruta tiene nascosta la sua nuova fidanzata. In un’intervista, spiega di non volerla mettere in imbarazzo pubblicando foto sui social. Preferisce mantenere la sua vita privata lontana dai riflettori, anche se molti fan sono curiosi di sapere di più. Per ora, l’ex volto di Uomini e Donne preferisce rispettare i suoi tempi.

Sossio Aruta parla della sua nuova fidanzata e svela perché non pubblica scatti insieme a lei sui social. Da qualche settimana Sossio Aruta ha fatto sapere di aver ritrovato l’amore dopo la fine della sua chiacchierata relazione con Ursula Bennardo. Sossio Aruta (Screen Witty Tv) Gli ex volti noti di Uomini e Donne si sono fatti la guerra a lungo sui social dopo la rottura, dalla loro unione è nata la figlia Bianca e questo li terrà sempre legati. Sui social ad oggi non si è ancora mostrato insieme alla nuova fidanzata, lui stesso aveva detto che non fa parte del mondo dello spettacolo e non ama i social.🔗 Leggi su Bollicinevip.com

Approfondimenti su Sossio Aruta

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Sossio Aruta

Argomenti discussi: Grande Fratello, Sossio Aruta: Io meritavo di vincere, oggi sogno una seconda occasione; Sossio Aruta innamorato: Non voglio esporla; Grande Fratello, ex gieffino senza filtri: Meritavo di vincere, ora sogno una seconda chance.

Uomini e Donne, Sossio Aruta parla della nuova compagna: La vivo lontano dai socialSossio Aruta, volto storico di Uomini e Donne ed ex concorrente del Grande Fratello Vip, torna a far parlare di ... tuttosulgossip.it

Chi è la nuova fidanzata di Sossio Aruta/ L’ex Uomini e Donne: Non è una ragazza social, voglio proteggerlaSossio Aruta annuncia di avere una nuova fidanzata ma l'ex cavaliere di Uomini e Donne svela perché ha scelto di non presentarla sui social. ilsussidiario.net

Uomini e Donne, Sossio Aruta parla della nuova compagna: “Fortunato di aver incontrato questa donna, ecco perché non la mostro sui social” L’ex calciatore ha poi fatto il nome di chi vorrebbe vedere al Grande Fratello - facebook.com facebook