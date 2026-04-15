Due figure politiche del centrodestra si confrontano sulla strada da seguire per individuare il candidato sindaco. Si tratta di Fausto Troiani, rappresentante di un movimento civico, e Alberto Feliziani, esponente di un partito nazionale. La discussione riguarda le modalità e i tempi per definire la candidatura, con le due parti che hanno espresso posizioni diverse in merito al percorso da seguire.

Scontro tra Fausto Troiani (Vince Civitanova) e Alberto Feliziani (FdI) sul percorso che dovrà portare alla scelta del candidato sindaco nel centrodestra. Apre le danze il responsabile della civica che, sulla scia di Ottavio Brini (Civitanova Unica) che aveva annunciato l’apertura di un cantiere per la costruzione di un listone civico, mette le mani avanti e dice "è presto per parlarne" mentre coglie la palla al volo per affermare "che la scelta sul nome del prossimo candidato sindaco non dovrà essere presa nei tavoli nazionali o regionali, ma in un tavolo civitanovese, con un nome condiviso anche dai civici che hanno già una storia elettorale e un elettorato stabile e fidelizzato.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Futuro candidato sindaco. È scontro tra Feliziani e Troiani

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