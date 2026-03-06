Elezioni una poltrona per quattro C’è anche il candidato Vito Troiani

Alle elezioni comunali di Comacchio si presenta un quarto candidato, Vito Troiani, che si aggiunge agli altri tre in corsa per la carica di sindaco. La sua candidatura si inserisce nel quadro di una competizione politica che si svolge con più aspiranti alla guida del municipio. La lista dei candidati si arricchisce così di una nuova figura, mentre gli elettori si preparano a scegliere il loro rappresentante.

Si aggiunge un quarto candidato alla lista di coloro che concorrono per la carica di sindaco di Comacchio. Si tratta di Vito Troiani Coordinatore Libera Comacchio, 47 anni, responsabile tecnico del commercio per una grossa ditta che spiega come si debba alzare la mattina alle sei per rientrare in casa solo verso le 19:30 a" differenza di altri che possono fare campagna elettorale quasi ogni attimo". Si era candidato già cinque anni fa nella precedente legislatura ma non riuscì a conquistare neppure un posto come consigliere comunale d’opposizione. Persona molto attiva nel sociale, ha anche organizzato raccolte di fondi per il popolo ucraino... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

