Il 15 aprile 2026 si è concluso l’accordo sindacale sulla fusione tra la Banca Popolare di Sondrio e Bper. L’intesa prevede l’inserimento dei dipendenti delle due banche all’interno di un unico organismo, con modalità che saranno definite nei dettagli. La firma dell’accordo rappresenta un passaggio chiave nel processo di integrazione tra le due istituzioni bancarie.

Sondrio, 15 aprile 2026 – Stefano Flematti, coordinatore First Cisl Banca Popolare di Sondrio, non ha dubbi. “In un momento in cui, per i colleghi della ‘Sondrio’, certezze storiche e a lungo considerate immutabili sono venute meno nel giro di pochi mesi, diventa fondamentale sentirsi riconosciuti e accolti. L’accordo sottoscritto va proprio in questa direzione”. L’intesa siglata da First Cisl unitariamente con le altre organizzazioni sindacali del Gruppo Bper accompagna, in effetti, una fase delicata della vita lavorativa dei dipendenti della banca di piazza Garibaldi, li tutela e valorizza le buone prassi contrattuali in vista dell’imminente fusione per incorporazione nel gruppo Bper, con lo switch operativo fissato per lunedì 20 aprile.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Fusione Popolare di Sondrio-Bper, arriva il “sì” dell’accordo sindacale: “Così si accolgono i dipendenti”

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